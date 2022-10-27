بالأسماء.. نتيجة انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في كفر الشيخ

أسفرت نتيجة انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، في محافظة كفر الشيخ، عن فوز القائمة الثانية «مدينة العلمين» بـ328 صوتا.

أما أسماء الثمانية الفائزين بالمقعد الفردي فهم بسمة أشرف شرف، من مركز بيلا، وحصلت على 234 صوتا، وحسن الشيخ، من مركز بلطيم، 212 صوتا، ووليد الجوهري، من مركز سيدي سالم، 202 صوت، وميرفت فتح الباب، من مركز بيلا، 197 صوتا، ومحمد الراجحي، من مركز بيلا، 187 صوتا، ومحمد مجدي، مركز الحامول، 183 صوتا، وأمل النجار، مركز الرياض، 182 صوتا، ومحمد ريحان مركز بيلا، 167 صوتا.

تدريب الشباب على العمل النيابي

ومن جانبه، قدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة للفائزين في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشباب فى نماذج محاكاة الحياة النيابية، والذي يُعَّد مدرسة لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس النواب والشيوخ، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجالس النيابية، وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ليُصبحوا كوادر المستقبل قادرة على خوض انتخابات المجلس الحقيقي.

وأوضح عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن محافظة كفر الشيخ، شهدت التنافس بين 40 مرشحاً علي المقاعد الفردية وقائمتان داخل 13 مقر للحصول علي 14 مقعداً.

معلومات عن نموذج المحاكاة

جدير بالذكر، أنه يتم تشكيل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، ويعين وزير الشباب الثلث الباقى، والفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد عبارة عن عامان، علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

وتضمنت الجولة الثانية من الانتخابات مشاركة 14 محافظة، هى «كفر الشيخ، الغربية القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط».

وأُجريت عملية التصويت الإلكترونى فى المرحلة الثانية خلال يومى 25 و26 أكتوبر بالعديد من العقول الشابة والتي ستُسهم بشكل كبير في إثراء النموذج الثاني لمحاكاة مجلس الشيوخ «إلكترونياً»، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية ببناء مصر الرقمية وبناء الإنسان، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.