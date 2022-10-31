تفاصيل عمل «بيوت التطوع» للتوعية بأضرار المخدرات في الجامعات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيوت التطوع التي أنشئت بعدد من الجامعات تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم وقدراتهم، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء بيوت التطوع داخل عدد من الجامعات المصرية «القاهرة، حلوان، سوهاج، الزقازيق، جنوب الوادي بمحافظة قنا».

افتتاح مقرات دائمة تحت مسمى «بيت التطوع»

وأوضح الصندوق على الموقع الرسمي، أنه جرى افتتاح مقرات دائمة تحت مسمى «بيت التطوع» ليصبح منارة علمية تثقيفية وتوعية مباشرة للشباب الجامعي عن كافة أنواع المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع مستخدماً في ذلك العديد من الأنشطة والفعاليات المستمرة لجذب الشباب وتقديم المعلومة الصحيحة عن المشكلة بطرق مبتكرة وتتناسب مع قدرات الشباب المتجددة.

«بيوت التطوع» تهدف إلى جذب العديد من الشباب للتطوع لدى الصندوق

ولفت إلى أن «بيوت التطوع» تهدف إلى جذب العديد من الشباب للتطوع لدى الصندوق حيث يتم إجراء مقابلات فردية معهم وتدريبهم وفقاً لأحدث الأدلة التدريبية ومن ثم الاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وقدرتهم على نشر التوعية لدى الفئات الأخرى.

وأشار إلى أن بيت التطوع يعمل طوال العام الدراسي لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن «16023» وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

تصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات

ولفت الصندوق إلى أن بيوت التطوع بالجامعات تتواصل مع الطلاب لتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما تقوم البيوت بالرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن 16023 من خلال متخصصين لدى الصندوق.