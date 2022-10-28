استشاري نفسي: إدمان المخدرات المُخلقة قد يصيب الإنسان بـ«الذهان»

قالت الدكتورة ألفت علام استشاري العلاج النفسي والإدمان، إنّ الإعلام يجب أن يلعب دورا كبيرًا في التوعية بقضية الإدمان، مشيرةً إلى أنه مرض يؤدي إلى تغيرات وانحرافات سلوكية نتيجة تعاطي المخدرات.

وأضافت «علام»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «مرض الإدمان يؤدي إلى تفاقم الانحرافات السلوكية، وهو مرض مزمن يعاني الفرد منه، كما تعاني منه أفراد الأسرة، لذلك فإن مضاعفاته كبيرة وخطيرة يعاني المجتمع منها».

علاج الإدمان

وتابعت استشاري العلاج النفسي والإدمان: «وزارة التضامن خصصت 27 مركزًا لتقديم خدمات علاج الإدمان، ونتائجها مميزة للغاية، وبالتالي فإن هذا المرض له علاج، إذ أن المدمن تزيد فرصه في العلاج عندما يتم وضعه في المكان الصحيح للحصول على العلاج، وعندما ينتهي العلاج، فإن حياته تعود سوية ومنضبطة وأحيانا تكون أفضل من ذي قبل».

وأشارت، إلى أن الأنواع الجديدة من المخدرات مثل الشابو تمنح الجسم نشاطا كبيرًا وطاقة عالية، ففي الأولمبياد يحصل بعض المتسابقين على كميات قليلة منها، ولكن عندما يتم ثبوت تعاطيهم لها، فإنهم يستبعدون من المنافسات.

خطورة الشابو

وحذرت، من الشابو لأنه يمنح إحساسا بالقوة الشديدة، وتكون الحواس في الجسم على أعلى درجة من اليقظة، وبالتالي فإن مضاعفاتها خطيرة مثل الهلاوس السمعية والبصرية، وقد يصل المتعاطي إلى درجة من المرض النفسي «الذُهان»، كما تحدث اضطرابات في التفكير والأحكام على المواقف، كما أن مجتمعاتنا أصبحت تشهد زيادة في العنف بشكل كبير جدًا، مثل الذبح والقتل.