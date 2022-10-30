تنسيقية شباب الأحزاب تنظم جلسة نقاشية حول «محاور الحوار الوطني» في المنوفية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

لقاء مع أهالي قويسنا

وفي هذا الصدد، عقد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءا اليوم، مع عدد من سكان وأهالي مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حول محاور الحوار الوطني وما يحتاجون تنفيذه من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة ومشاكل المزارعين ودعم الزراعة وغلاء الأسعار والتغذية المدرسية.

مجلس أمناء الحوار يتلقى المقترحات

وأكّد «تركي» أنَّ مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقي جميع المقترحات وتفنيدها، تمهيدا لعرضها في جلسات الحوار الوطني، وأن ما تم طرحه خلال الجلسة النقاشية سيتمّ صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة استمرار حالة الحوار، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كل القطاعات.

شارك في اللقاء النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا من أكمل نجاتي وأحمد قناوي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوّراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من جميع الاتجاهات.