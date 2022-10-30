«التنسيقية» تعقد جلسات نقاشية لاستطلاع آراء المواطنين في قضايا الحوار الوطني

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتنظيم عدد من الفعاليات اليوم، في إطار سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، التي أعلنتها لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا التي سيتمّ طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بمحافظات ‏الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة القضايا مع المتخصصين.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، ظهر اليوم، وفي المساء صالونا سياسيا عن الموضوع ذاته «التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني»، بحضور النائبين هيام الطباخ وعماد خليل، وعصام شيحة رئيس المنظومة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي.

لقاءات دورية للتنسيقية ضمن الحوار الوطني

كما يتضمن نشاط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من اللقاءات الجماهيرية لنوابها مع المواطنين في المحافظات المختلفة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها التنسيقية ضمن الحوار الوطني، للاستماع لآراء ومشكلات المواطنين في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات.

ويلتقي النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلي الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات الخاصة بملف التكنولوجي والمناخ والصناعة ونماذج المحاكاة.