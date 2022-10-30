جلسة نقاشية لـ«تنسيقية شباب الأحزاب» في جامعة طنطا حول الحوار الوطني

نظمت جامعة طنطا، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، ورئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، ونواب الجامعة، والمئات من طلاب كليات الجامعة والقيادات الشعبية بالمحافظة.

مواجهة التغيرات المناخية

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال زراعة الأشجار والأبحاث العلمية، وغيرها من الأمور التي تساعد على مواجهة التغيرات المناخية، وعقد مؤتمر المناخ في نهاية شهر نوفمبر القادم بحضور رؤساء وقيادات دول العالم.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الدولة تدعم كل الجهود المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن اختيار مصر لتنظيم هذه المؤتمر يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم مثل تلك الفاعليات الدولية، لما تتمتع به حاليا من استقرار والنهوض في المجالات والقطاعات، بعد سنوات من المعاناة.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة هي قاطرة مصر في العصر الحديث، وتتميز بأن كل مصري له دور في بناء وطنه وجزء من التنمية المستدامة للبلد، والبيت الكبير لكل مصري.

النمو السكاني والنمو الاقتصادي

وأضاف «زكي»، أن الحوار الوطني ليس مقتصرا على النخبة وفقط، بل لكل فئات المجتمع وسماع جميع أبناء الشعب المصري والمقترحات التي من هدفها بناء الوطن، وسماع الرأي والرأي الأخر.

وأشار خلال الجلسة النقاشية، أن النمو السكاني سبب رئيسي في عدم الإحساس بنتائج النمو الإقتصادي، ومطالبة الدولة بتنظيم الأسرة يساعد على الارتقاء بمستوى حياة الفرد في مختلف المجالات.