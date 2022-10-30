القوات المسلحة تنظم مؤتمر المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي الرابع لدول حوض البحر المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية على مدار ثلاث أيام بمكتبة الإسكندرية.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية مصطفى كامل، وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة.

كما تضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك البولية من العسكريين والمدنيين للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية، كما نُظم على هامش المؤتمر معرض لشركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية شارك به العديد من الشركات والمستشفيات المختلفة.

وألقى الدكتور علي عبدالكريم أستاذ المسالك البولية بجامعة الإسكندرية سكرتير عام المؤتمر كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضح خلالها أنَّ المؤتمرات الطبية أداة فعالة لنقل مهارات شباب الأطباء وإتاحة فرص الاطلاع أمامهم، مشيراً إلى أنَّ المؤتمر عُقد بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية مما أعطى المؤتمر الطابع الدولي.

وأكّد مدير الأكاديمية الطبية العسكرية أنَّ المؤتمر يرتكز على كل ما هو حديث في مجال المناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية، مشيراً إلى أهمية عقد العديد من الدورات الأكاديمية لشباب الأطباء لتطوير قدراتهم الطبية في مجال المناظير الدقيقة.

فيما ألقى مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية كلمة أشار فيها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي والتدريب الطبي المستمر وتطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لتقديم خدمات متطورة بكافة المجالات الطبية لأبناء الشعب المصري.