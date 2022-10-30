تفاصيل إخلاء سبيل طالبة في واقعة سرقة متحف كلية الآثار بسوهاج

أخلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، اليوم الأحد، سبيل طالبة بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، والمتهمة في واقعة سرقة متحف كلية الآثار، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، إن الجامعة انتهى دورها عند تقديم البلاغ للجهات الأمنية في واقعة السرقة، والأمر حاليا في يد الجهات الأمنية والقضائية، مشيرا إلى أن الجامعة أحالت الطلاب المتهمين، بما فيهم الطالبة المخلى سبيلها، لمجلس تأديب.

استئناف حكم إخلاء السبيل

وكانت جنح مستأنف سوهاج قد قررت مساء أمس إخلاء سبيل طالبة كلية التربية النوعية بكفالة 20 ألف جنيه، إلا أن النيابة العامة بسوهاج طعنت على القرار، ليُنظر الطعن اليوم أمام محكمة جنايات سوهاج، والتي أيدت إخلاء السبيل بكفالة 20 ألف جنيه.

سرقة المتحف

وكانت مديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغًا من مسؤولي أمن جامعة سوهاج، يفيد باكتشاف سرقة متحف كلية الآثار بالجامعة، واختفاء عدد من القطع الأثرية من داخل المتحف، ليتم على الفور تكثيف التحريات، والتي كشفت عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، بينهم طالبان وطالبة بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وذلك بالاشتراك مع ولي أمر أحدهم، وتم القبض عليهم جميعا، واعترف الطالبان بالتفكير بالواقعة والتنفيذ، وأفادا بأن الطالبة نقلت المسروقات دون معرفة محتواها.