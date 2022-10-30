القوات المسلحة تنفذ تجربة «مصر 8» لمحاكاة إنقاذ تعرض مركب صيد للغرق

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة (مصر-8) والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية تعرض للغرق وعلى متنه 130 فردا من جنسيات مختلفة، أثناء إبحاره بالقرب من ميناء دمياط، وذلك باتباع أحدث إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة، إشارة استغاثة بتعرض مركب صيد ينفذ هجرة غير شرعية للغرق، وعلى الفور أقلعت طائرة من طراز «هل أوجستا» إلى موقع الحدث، كما تم دفع وحدة بحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفوري مع الموقف، إضافة إلى دفع عدد (2) بلنس صيد لتكثيف المساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم، حيث يتلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسي جميع البلاغات، وإشارات الاستغاثة وتحليلها والتعامل معها فور تأكيدها بالتعاون مع القوات البحرية والجوية، والأجهزة المعنية بالدولة وتنفيذ أعمال التدخل الفوري حال تلقي بلاغات تتعلق بتعرض حياة أي إنسان للخطر والوصول إلى المناطق المنعزلة برا وبحرا والتي يصعب الوصول إليها.

تأتي التجربة (مصر-8) تأكيدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر والأزمات التي قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.