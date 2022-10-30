«الدفاع الشعبي» تشارك «التعليم» المرور على مدرسة ثانوية فنية عسكرية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة القاهرة زيارة إلى مدرسة الزيتون الثانوية التجارية العسكرية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ القاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم.

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل رفعة وطننا الغالي، وحضور إجراءات الطابور الصباحي وتنفيذ الطلبة العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة عكست مدى ما وصل إليه الطلبة من انضباط وروح معنوية عالية.

وألقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمة عبر خلالها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن تأهيل الطلبة علمياً وانضباطيا يعد إحدى ثمار التعاون الوثيق والتفاعل البناء والمتواصل مع القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

فيما ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من طلائع مصر لخلق أجيال جديدة قادرة على العطاء لبناء مستقبل مشرق ودفع عجلة البناء والتنمية والتطوير.