العقوبة المتوقعة للمتهم بإضرام النار في شاب بالشرقية.. قانوني يوضح

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإشعال النار في شاب، أثناء مشاجرة بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تحقيقات النيابة مع المتهم

تبين من التحقيقات أن حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه حيث تشاجر مع المجني عليه بقرية قصاصين بالشرقية وحاول أهل المنطقه فض المشاجرة ولكن تربص المتهم للشاب وقام بسكب بنزين عليه وإشعال النار فيه مما أدى لإصابته بحروق من الدرجة الأولى متفرقة بالجسم.

تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى ههيا للحروق بوصول المجني عليه يدعى محمد دسوقي مقيم بقرية قصاصين مصاب بحروق من الدرجة الأولى نتيجة إشعال النار به من المتهم «محمد. أ.ج» نتيجة مشادة كلامية قبل الواقعة.

عقوبة الحرق العمد

وعقب أيمن محفوظ المحامي على الواقعة، أن قانون العقوبات يعاقب كل من قام بإضرام النيران في شخص بغرض إزهاق روحه، فهي جريمة بشعة وحال تحققت النتيجه الإجرامية بوفاة الضحية، فإن العقوبة تكون بالإعدام شنقًا، وذلك وفقًا لما شرعه القانون بنص المادة 230 من قانون العقوبات والتي تعاقب القاتل مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام.

وأضاف «محفوظ» لـ«الوطن»، أن حال لم يتحقق من الجريمة ونجى الضحية لسبب ما، فإن العقوبة التي تنتظر الجاني، هي السجن المؤبد، وفقًا لنص المادة رقم 46 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على الشروع في الجريمة بالنزول درجة عن عقوبة الجريمة الكاملة.