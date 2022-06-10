«خلافات حول الجيرة».. كشف ملابسات فيديو المشاجرة بحدائق القبة

حالة من الجدل أثيرت بين سكان منطقة حدائق القبة عقب انتشار مقطع فيديو، متضمناً نشوب مشاجرة في دائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية ملابساته.

وتبين بالفحص ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد الأشخاص المقيمين بدائرة القسم ذاتها، وهو مصاب بجروح متفرقة في جسده، يشكو من اعتداء شخصين مقيمين بذات الدائرة، بالضرب عليه وإحداث إصابته.

خلافات الجيرة السبب في مشاجرة حدائق القبة

وأبلغ الشاكي أن إصاباته جاءت نتيجة حدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة، قاما خلالها بالتعدى على بعضهما البعض أمام الجميع.

وتم ضبط أحد المشكو فى حقهما عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المشكو فى حقه الثانى.

ضبط 5 طلاب بالشرقية لإلقاء حجارة على سيارة نقل أوراق الإجابات

وفي سياق آخر، وخلال ساعات النهار اليوم، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا إلقاء أحد الأشخاص حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو الجاري تبلغ لمركز شرطة «أولاد صقر» بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية، لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون الامتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة، ما أدى لحدوث تلفيات بزجاج الحافلة، وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه، فألقى أحدهم قطعة حجرية على الزجاج ما تسبب في إحداث تلفيات به، وعللوا ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.