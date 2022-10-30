تصدير 26 ألفا و532 طن بضائع عامة وانتعاش حركة الحاويات بميناء دمياط

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركتي الصادر والوارد من الحاويات، اليوم الأحد، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة الملاحة بالمحافظة في بوغاز عزبة البرج.

14 سفينة غادرت ميناء دمياط

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن الميناء استقبل في الساعات الأخيرة 14 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة، بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26532 طنا، تشمل 19340 طن يوريا و24 طن ليمون و2560 طن رمل و4600 طن بضاعة متنوعة.

حركة الواردات في ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40917 طنا، تشمل 12296 طن قمح، و16695 طن ذرة، و4350 طن حديد، و2106 أطنان خشب زان، و1511 طن أبلاكاش، و1839 طن زيت طعام، و6931 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 2120 طنا.

وتضم حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 227 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3837 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 128191 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 185540 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2602 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4211 شاحنة.