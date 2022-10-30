توريد 16 ألفا و800 طن أرز شعير في دمياط.. وضبط 46 مخالفة بالأسواق

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، توريد 16800 طن من أرز الشعير بالمضارب والشون الحكومية حتى أمس السبت.

وأكدت المديرية، في بيان لها، اليوم الأحد، شن حملات موسعة لإحكام الرقابة على المنظومة التموينية ومنع أي محاولات لاحتكار السلع.

رصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار

وأضاف بيان «تموين دمياط»، أن الحملات التفتيشية التي شنتها المديرية على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 46 محضرا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأعلى من السعر الرسمي المقرر، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

متابعة تجهيزات الشون

من جانبه، أجرى المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة تفقدية، استهدفت متابعة تجهيزات الشون والمضارب التابعة للقطاع العام، وكذلك المخازن المعتمدة.

كما بحث وكيل الوزارة مع مسؤولي الشون التجهيزات وفق التعليمات المقررة الخاصة بوجود فتحات خاصة للتهوية الجيدة، فضلا عن متابعة طرق التخزين للحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية.

وأكد، خلال جولته، ضرورة تيسير التعامل مع المزارعين أثناء عمليات التوريد، موضحا ضرورة تعاون الجميع من أجل الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.

يأتي ذلك بعد ساعات من التحفظ على 602 طن أرز مضبوطات على ذمة محاضر، لضبطها بمضارب غير مرخصة ومخازن سرية، لتجميع الأرز بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره بالأسواق.

وأمرت النيابة العامة بتسليمها لمضرب الزرقا، وبيعها بالسعر الرسمى وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة الفصل في القضايا.