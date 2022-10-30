مستشار وزيرة التضامن: زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» إلى 5.1 مليون أسرة

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسيات الاجتماعية، إن الدولة المصرية تنحاز دائمًا إلى المواطن في الظروف الصعبة، بخلاف الدول الأخرى التي ترفع الدعم عن مواطنيها، بينما تقوم مصر بزيادة قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمستفيدين كانت في هذا الأسبوع من شهر سيتمبر الماضي، إذ زاد عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة إلى 5.1 مليون أسرة.

25 % من سكان مصر يستفيدون الدعم النقدي

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين، وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن 25% من سكان مصر يستفيدون الدعم النقدي، حيث إنّه لا يوجد دولة بالعالم يأخذ ربع سكانها دعم نقدي، ياتي ذلك علاوة على الدعم السلعي المتمثل في أصحاب البطاقات التموينية الذين بلغوا 23 مليون أسرة أي حوالي 64 مليون مواطن يحصل على الدعم السلعي من وزارة التموين.

وتابع بأنّ الدولة تقدم دعم للمواطنين في مجالات عديدة منها الطاقة والتأمين الصحي، لافتًا إلى أنّ هناك 70 ألف طالب يستفيد من التأمين الصحي المقدم من الحكومة مجانًا، بخلاف المجتمع المدني، ذاكرًا أن التحالف الوطني تحمل تكلفة 460 ألف أسرة دعم نقدي، إلى جانب تكلفة 180 ألف أسرة دعم سلعي وذلك في الزيادة الأخيرة في شهر سيتمبر.

مبادرة جديدة لمؤسسة حياة كريمة

وأشار مستشار وزيرة التضامن للسياسيات الاجتماعية، إلى أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة جديدة خلال يومين، لتوفير 500 ألف صندوق من السلع الغذائية لأسر الأولى بالرعاية في المجتمعات المصرية، فضلًا عن إعطاء 300 جنيه شهريًا لـ 160 ألف أسرة.