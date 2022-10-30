جامعة أسيوط: لا زيادة في المصروفات الدراسية هذا العام تحت أي بند

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بما شهده شهر أكتوبر الجاري من انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وذلك بفضل جهد وتعاون عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوى بخالص التهنئة إلى الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح لانضمامه لأعضاء المجلس، إثر ندبه للقيام بعمل عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية خلفاً للدكتورة أسماء عبد الناصر العميدة السابقة للمعهد، موجهاً لها الشكر لما بذلته من عمل وعطاء في تأسيس المعهد وتوليها منصب أول عميدة له.

الأسطوانات الإلكترونية

وتضمنت الجلسة توجيهات رئيس الجامعة المشددة على عمداء كليات الجامعة بضرورة الانتهاء من رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، بالتوازي مع الأسطوانات الإلكترونية، وذلك تماشياً مع جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي، مع التزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم المحتوى العلمى المنشور إلكترونياً.

وشدد رئيس جامعة أسيوط، خلال اجتماع المجلس على عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة لأي بند، سواء رسوم استخراج الكارنية، أو المقررات الدراسية، مع تحمل الجامعة لأي زيادة ناجمة عن ارتفاع الأسعار بدلا عن الطالب، حرصا منها على تخفيض الأعباء الاقتصادية عن أسرالطلاب وأولياء أمورهم.

الأنشطة البحثية

كما أكد «المنشاوي» ضرورة تكثيف الدعم المقدم من إدارة الجامعة والكليات للأنشطة البحثية المتعلقة بدراسة سبل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتحقيق النهضة الصناعية المنشودة والسيطرة على مشاكل البيئة وتغير المناخ، مع وضع أولوية لتعظيم دور الجامعة فى التغلب على مشكلة الأمية، ومضاعفة أعداد القوافل الشاملة والموسعة التي تطلقها الجامعة للقرى والنجوع بمحافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.