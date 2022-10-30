«س و ج» كل ما تريد معرفته عن مبادرة سفراء المناخ.. تثقيف مجتمعي للقضية

بالتزامن مع قرب انطلاق مؤتمر المناخ COP27، وبذل جهود وفيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لأجل الحفاظ على البيئة، التي تؤدي لتحسين نوعية الحياة، وتراعي حقوق القادم من أجيال، أصبح هناك حديث حول «سفراء المناخ»، ذلك المصطلح المتداول الذي أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعالياته، من أجل مناخ أفضل.

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن برنامج سفراء المناخ، وفقًا للموقع الإلكتروني لمؤتمر المناخ، وموقع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة.

ما برنامج سفراء المناخ؟

هو برنامج متقدم ينصب تركيزه على التغيرات المناخية، ويقدم معلومات وموضوعات متقدمة في تغير المناخ، وذلك بالتعاون مع خبراء من اليونيدو، واليونيسيف، وستراثكلايد، وجامعة دندي وجامعة آل مكتوم، في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27.

ما الهدف من مبادرة سفراء المناخ؟

أهمية كبيرة لمبادرة المليون شاب «سفراء المناخ»، وهي بناء قدرات وتعزيز القدرات المجتمعي نحو العمل المناخي، بهدف التثقيف بقضية المناخ لأنها مؤثره من خلال المجتمع الدولي.

ماذا تستهدف المرحلة الأولى من برنامج سفراء المناخ؟

استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة سفراء المناخ عدد 500 من خريجي مبادرة «سفراء التنمية المستدامة (كن سفيرًا)»، من الذين تفوقوا ومن تم اعتمادهم كمدربين من خلال المبادرة المذكورة، من خلال عقد مجموعة من الحلقات النقاشية، وتم تنفيذ البرنامج أونلاين على 3 مراحل، وفقًا للدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ماذا تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج؟

المرحلة الثانية من مبادرة سفراء المناخ، شهدت عقد عدة حلقات نقاشية مع مجموعة من الخبراء المصريين في مجال تغير المناخ.

تعريف المرحلة الثانية من مبادرة سفراء المناخ؟

تتضمن المرحلة الثالثة 10 برامج تدريبية متخصصة عن تغير المناخ تعقد أونلاين، واستمر تنفيذ إلى نهاية شهر أغسطس الماضي.