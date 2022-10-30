بعد توجيهات «الوزراء».. رقابة شديدة على إخفاء السلع التموينية في مطروح

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعا موسعا لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وجمال حماد نائب الغرفة التجارية بمطروح، وهند مساعد، وكيل مديرية تموين مطروح، وزكريا غنيم مدير الرقابة التموينية، وممثلي الغرفة التجارية، وعدد من كبار التجار الجملة بمطروح ومديري الإدارات والأجهزة المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين بالأمس، لمتابعة الرقابة على الأسواق ومنع استغلال التجار المواطنين واحتكار السلع ورفع الأسعار لأي سلعة.

ونبه محافظ مطروح في بيان، اليوم، وكيل وزارة التموين بمطروح حسن الشيباني وأعصاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والأجهزة الرقابية على أهمية المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق لمنع أي احتكار للسلع أو إخفاء لها مع الاطمئنان على توافر كل السلع وضبط الأسعار.

الأمن الغذائي

وأكد محافظ مطروح على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي مع توافر السلع الغذائية والتوسع في مساحة الرقعة الزراعية مع أهمية إحكام الرقابة لضبط الأسعار لعدم مغالاة التجار ووضع زيادات غير مبررة للتخفيف عن عبء المواطنين ومنع أي محاولات الجشع أو الاحتكار واستغلال المواطنين.

توعية المواطنين بالأسعار

ووجَّه لجميع الأجهزة المعنية بمحافظة مطروح بعمل توعية المواطنين والتعريف بأسعار السلع التموينية الاسترشادية وتلقي كل الشكاوى والرد عليها على رقم جهاز حماية المستهلك 19588 أو الخط الساخن للمحافظة 144 ورقم غرفة العمليات بالمحافظة 0464933158، على مدار الساعة ، والتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة ووزارة التموين فى متابعة توافر السلع وضخ مزيد من الكميات في حالة الإبلاغ عن أي نقص في أي سلعة.