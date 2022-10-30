محاضرة أخيرة لـ«ميكالي» مع لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة إسواتيني

يعقد البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، محاضرة أخيرة في الرابعة عصر اليوم، مع اللاعبين، قبل مواجهة إسواتيني، المحدد لها الثامنة مساء على استاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ويطالب ميكالي، لاعبي منتخب مصر الأولمبي، بإحراز هدف مبكر، حتى يجبر لاعبي إسواتيني، عن التخلي على الطريقة الدفاعية المنتظرة لهم في اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إسواتيني، انتهت بالتعادل السلبي، ومن ثم يحتاج الفراعنة للفوز بأي نتيجة في لقاء اليوم، حتى يحسم التأهل للدور الثاني من التصفيات.