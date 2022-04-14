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ربيع ياسين عن تدريب المنتخب الأولمبي: «واجب وطني»

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ندى قطب
01:48 م | الخميس 14 أبريل 2022
ربيع ياسين

ربيع ياسين

ارتبط اسم ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب سابقا، بتولي مهمة المنتخب الأولمبي، خلفا لـ شوقي غريب، الذي تمت إقالته قبل أشهر قليلة من منصبه، من أجل تقليل النفقات في ظل عدم وجود ارتباطات للمنتخب الأولمبي على مدار الفترة المقبلة، باعتباره أحد أبرز الأسماء التي حققت إنجازات تاريخية على مدار تاريخها سواء التدريبي أو داخل الملعب.

وكشف ربيع ياسين موقفه من تدريب المنتخب الأولمبي، خلال برنامج «ريمونتادا» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، بالتأكيد على أن تدريب أي منتخب وطني، يعد نداءً وطنيًا يجب تلبيته على الفور دون تفكير، إذ رحب نجم الفراعنة السابق بالفكرة، التي لم تطرح عليه بشكل رسمي حتى تلك اللحظة.

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بقلم ندى قطب