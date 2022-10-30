ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة نرويجية وعلى متنها 881 راكبا

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم، السفينة النرويجية فايكنج مارس، وعلى متنها 881 راكبا، بالإضافة إلى طاقم السفينة ضمن رحلات اليوم الواحد السياحية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي للسفينة السياحية Viking Mars التى ترفع علم النرويج وعلى متنها 881 راكبا و451 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، حيث يبلغ طولها 228 مترًا والعرض 50 مترا وغاطس 6,7متر.

رحلات الركاب إلى القاهرة

وغادر الركاب السفينة للقيام برحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة الأماكن السياحية بالمدينة ثم العودة مساء اليوم إلى مدينة بورسعيد.

رحلات سريعة لبورسعيد

وأوضح بيان المكتب الإعلامي أنه سيتم عمل رحلات سريعة لأطقم السفينة في مدينة بورسعيد خلال اليوم، والعودة إلى السفينة مرة أخرى.

السفينة متجهة إلى سفاجا

وسوف تغادر السفينة الميناء غدا الاثنين متجهة إلى ميناء سفاجا.

واستقبلت هيئة تنشيط السياحة السياح الأجانب ووزعت دعايا بالأماكن السياحية بمدينة القاهرة المتوجهين لها الآن.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها عام 2022 بتصميم اسكندنافي حديث على نطاق يسمح بالوصول المباشر إلى الموانئ الصغيرة والكبيرة.

وتتكون السفينة من 14 دورا يتضمن غرفا متعددة الشرفات وبنية علوية بها مسبح وساونا ومركز للرياضه البدنية ومسارا للمشي أعلى السطح ومطعما يقدم أعلى تجربة لتناول الطعام على متن طائرة.

وتم التنسيق بين كل الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول الركاب إلى الرصيف للتوجه إلى الحافلات المنتظرة لتقلهم إلى مدينة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويُعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.