ميناء الإسكندرية يستقبل 2200 سائح على متن سفينة سياحية قادمة من أنطاليا

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، ضمن البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام، ويضم عدد 30 رحلة سياحية.

وصول آلاف السائحين

وقامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم الإثنين باستقبال السفينة السياحية MEIN SCHIFF.6 القادمة من ميناء أنطاليا التركي وعلى متنها 3125 راكبًا منهم 2206 سائح و919 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات.

يذكر أنه كان في استقبال السفينة السياحية مالطية الجنسية والتي تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، عدد من أبرز قيادات هيئة ميناء الأسكندرية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة العامة لشرطة الميناء

استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق

وتم استقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامجهم السياحي لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية حيث أنه من المقرر مغادرة السفينة لأرصفة ميناء الإسكندرية في منتصف ليل 17 أكتوبر 2022 متجهة إلى ميناء سفاجا لاستكمال رحلتها السياحية في الأراضي المصرية.