«طاقة الرياح بين الدراسة النظرية والعملية» في ندوة بجامعة الدلتا التكنولوجية

تنظم جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، دورة تدريبية بعنوان «طاقة الرياح بين الدراسة النظرية والعملية»، خلال الفترة من 30: 31 أكتوبر، يحاضرها المهندس أحمد يحيى عمارة المدرب الدولي بإحدى شركات الطاقة المتجددة، بحضور الدكتور عمرو عبد الهادي رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تناول اللقاء، وفق بيان الجامعة، الحديث عن الطاقة المتجددة ومصادرها وأهميتها، بالإضافة إلى طاقة الرياح، توربينات الرياح ومكوناتها، نظرية العمل، فضلاً عن تركيب وصيانة توربينات الرياح، خاصة أنها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، مما يجعلها في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة، لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.

الإستثمار في الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية

أكد كشك، أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التى تبنتها الحكومة المصرية حتى عام 2035، تؤكد أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الطاقة النظيفة لمواكبة مستجدات الثورة الصناعية.

والجدير بالذكر، أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتُشجع علي استخدام الطاقة النظيفة، حيث يوجد الكثير من نماذج محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح بها.