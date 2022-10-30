دوللي شاهين تنتهي من تصوير أغنية الملكة

انتهت المطربة دوللي شاهين من تصوير أغنية queen الملكةP تمهيدا لعرضها عبر القنوات الفضائية وموقع اليوتيوب.

دوللي شاهين تتحدث عن أغنية queen

وقال مصدر مقرب من دوللي شاهين لـ «الوطن»، إن أغنية الملكة فكرة المطربة دوللي شاهين، وتعبر عن قصة اجتماعية نسائية، وتناقش القضايا النسائية.

دوللي شاهين: سعيدة بنجاح أغنية «ننه هو»

وأعربت دوللي شاهين، عن سعادتها بتخطي أغنية «ننه هو»، حاجز 5 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد من الأغنيات الناجحة التي قدمتها في مسيرتها الغنائية.

ولم تستقر دوللي شاهين بعد على طرح الألبوم بطريقة كل أغنية على حدة، أم سيتم طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة.

معلومات عن أغنيه الملكة queen

أغنية الملكة queen من كلمات دوللي شاهين، وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز، وألحان أحمد البرازيلي من تنفيذ شركة imedia، وإخراج مؤمن يوسف.