دوللي شاهين تنتهي من تصوير أغنية الملكة
كتب:
ضحى محمد
04:38 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
دوللي شاهين
انتهت المطربة دوللي شاهين من تصوير أغنية queen الملكةP تمهيدا لعرضها عبر القنوات الفضائية وموقع اليوتيوب.
دوللي شاهين تتحدث عن أغنية queen
وقال مصدر مقرب من دوللي شاهين لـ «الوطن»، إن أغنية الملكة فكرة المطربة دوللي شاهين، وتعبر عن قصة اجتماعية نسائية، وتناقش القضايا النسائية.
دوللي شاهين: سعيدة بنجاح أغنية «ننه هو»
وأعربت دوللي شاهين، عن سعادتها بتخطي أغنية «ننه هو»، حاجز 5 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد من الأغنيات الناجحة التي قدمتها في مسيرتها الغنائية.
ولم تستقر دوللي شاهين بعد على طرح الألبوم بطريقة كل أغنية على حدة، أم سيتم طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة.
معلومات عن أغنيه الملكة queen
أغنية الملكة queen من كلمات دوللي شاهين، وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز، وألحان أحمد البرازيلي من تنفيذ شركة imedia، وإخراج مؤمن يوسف.