دوللي شاهين تعلن تحضيرات ألبومها الغنائي المقبل بعنوان «queen»

تستعد المطربة دوللي شاهين، للتحضير لألبومها الغنائي بعنوان queen، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات، خاصة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة «ننه هو»، التي طرحتها منذ أسبوعين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجهيزات ألبوم دوللي شاهين

وقال مصدر مقرب من دوللي شاهين لـ«الوطن»، إنها تختار حاليا أغنيات الألبوم، من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، مع عدد من الملحنين والموزعين وفريق العمل الذي يضمه الألبوم الغنائي الجديد، واستقرت بشكل نهائي على أن يكون اسم الألبوم queen.

وأوضح المصدر، أن دوللي شاهين لم تستقر بعد على طرح الألبوم بطريقة كل أغنية على حدة، أم سيتم طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة.

وعبرت دوللي شاهين، عن سعادتها بتخطي أغنية «ننه هو»، حاجز 4 ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد تلك الأغنية، من الأغنيات الناجحة التي قدمتها في مسيرتها الغنائية .

دوللي شاهين تكتب أغنية «ننه»

خاضت الفنانة دوللي شاهين مجال كتابة الأغاني من خلال أغنيتها الجديدة، إذ أن أغنية «ننه» من كلماتها أما الألحان فتعاونت فيها مع الملحن أحمد عبدالعزيز، وهو الذي تولى توزيعها أيضًا، والفكرة لخالد حمزاوي.

نشاط فني لـ دوللي شاهين

وتعيش الفنانة دوللي شاهين حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث سبق وطرحت منذ شهور أغنية «دعيالك» والتي تعاونت فيها مع الشاعر شفيق كارم وألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس والتي تم تقديمها ضمن أحداث فيلم «عيد جواز».