استشاري سلامة والتزام بيئي: هناك محاصيل تأثرت بالتغيرات المناخية

قالت الدكتورة هالة المناخلي، استشاري السلامة والالتزام البيئي، إن الأرض اشتكت من سلوكيات السكان، واعترضت على كل ما يفعله البشر والمصانع والمخلفات، ويجب تقويم الإنسان وسلوكه، ومن هنا ظهر كل الظواهر الطبيعية الغاضبة، مثل الفيضانات وزيادة درجات الحرارة، وهجرة الأسماك، والتصحر، وجفاف مناطق، وكل ذلك وأكثر ينعكس على البشر والزراعة والمحاصيل، خاصة هناك بعض المحاصيل الزراعية، السنة الماضية تأثرت كثيرا.

مؤتمر cop 27 ليس مؤتمر تفاوضى

أضافت «المناخلي»، خلال حديثها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «Dmc» مع الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى حسن، أن مؤتمر cop 27 ليس مؤتمر تفاوضى، بل مؤتمر محطة تنفيذية لكل ما سبق مناقشته، واعتماد الإستثمارات لتطبيق الأرض الخضراء على أرض الواقع، وأن نصل إلى صفر انبعاثات الكربونية، إذ وضعت مصر قضية تغير المناخ، في مقدمة جهودها، نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ.

«السفيرة عزيزة» يتناول القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية

برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن، ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.