سور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يتزين برسائل توعية للحفاظ على البيئة

قام المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، اليوم الأحد، بتزيين سور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برسائل توعية للشعب المصري من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ، الذى سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال أيام.

ندوات توعية بيئية في الكرازة المرقسية

وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الفترة الماضية خلال العظة الأسبوعية، توعية للشعب عن أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عقد العديد من ندوات التوعية في كنائس الكرازة المرقسية.

وأطلق البابا مبادرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «ازرع شجرة»، التي من خلالها شجع البابا الإيبارشيات والكنائس على زراعة الأشجار على أن تقوم كل كنيسة بزراعة مئة شجرة على الأقل، دعمًا ومساندة لمصر في تنظيم النسخة القادمة من مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27.

شروط المسابقة

وأوضحت الكنيسة في بيان لها الشروط الخاصة بتلك المسابقة وهي:

1- لابد من اختيار الأشجار المناسبة للبيئة الخاصة بالمكان ويفضل (الزيتون – الرمان – التوت).

2- لابد من مراعاة التنسيق في الزراعة والمظهر الجمالى وتتم الزراعة بالكنائس وخارجها والبيئة المحيطة.

3- تصوير المكان قبل وبعد زراعة الأشجار وتاريخ الزراعة.

4- زراعة ما لا يقل عن 1000 شجرة في المطرانية الواحدة.

5- أشترطت المسابقة أنه يجب أن تحتوى التقارير على توقيع الأب الأسقف وكاهن الكنيسة.

6- تسلم الصور الخاصة بكل كنيسة للمطرانية التابعة لها.

7- تقدم المطرانية التقارير بحد أقصى نهاية أكتوبر 2022 بالمقر البابوى - الأنبا رويس - العباسية – القاهرة.