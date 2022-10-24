نفاد 95% من تذاكر حفل عاصي الحلاني بمهرجان الموسيقى العربية

كشف موقع بيع تذاكر حفلات موقع مهرجان الموسيقى العربية عن نفاد 95% من تذاكر حفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، المقرر له الجمعة المقبلة بدار الأوبرا المصرية.

عاصي الحلاني يشدو مع صابرين النجيلي

ومن المقرر أن يجمع الحفل كلا من عاصي الحلاني وصابرين النجيلي وأمجد العطافي.

ويقدم عاصي الحلاني، العديد من المفاجآت خلال الحفل؛ منها أغنيات جديدة خاصة بألبومه الجديد.

وافتتح مهرجان الموسيقى العربية، الخميس الماضي، بحفل غنائي كبير ضم مواهب دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة الجديد.

علي الحجار ومحمد الحلو بدار الأوبرا الليلة

من المقرر أن يجتمع الثنائي علي الحجار ومحمد الحلو في حفل غنائي واحد الليلة؛ ليستمتع الجمهور بعدد من أغانيهما التي حققت نجاحات كبيرة.

وتبدأ الليلة بفقرة خاصة للفنانة إيناس عز الدين، وتنطلق في الثامنة مساء وتليها الفقرة الغنائية الخاصة بالفنان محمد الحلو وبعده مباشرة علي الحجار في العاشرة مساء، وتكون فقرتا الحجار والحلو بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يشدو فيه هذا العام: محمد منير وأصالة وصابر الرباعي وعاصي الحلاني وديانا حداد ورامي عياش وعمر خيرت وعدد آخر من الفنانين، وشارك خلال الأيام الماضية هاني شاكر وراغب علامة ومروة ناجي.