تنسيقية شباب الأحزاب تنظم جلسة نقاشية بنادي العاملين بجامعة بنها

عقد النائبة أميرة العادلي، والنائبة إيمان الآلفي، والنائب محمد عبد العزيز أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع القيادات الشعبية والسياسية في نادي العاملين بجامعة بنها، بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، ضمن الجلسات والفعاليات، التي تنظمها التنسيقية، لتعريف المواطنين بالحوار الوطني ومحاوره.

الحوار الوطني

وتطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات، من بينها الثناء عن دعوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للشباب والقيادات للحوار الوطني، تأكيدا لرغبة القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، في الاستماع بشكل مباشر للمواطنين في كل ربوع الجمهورية.

كما دارت المناقشات الأحزاب، ودورها، وحقوق الإنسان، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وانتخابات المحليات، وغلاء الأسعار، وبعض المشكلات التي تواجه أهالي بنها.

وثمن الحضور، حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التفاعل مع المواطنين بكل أطيافهم واشراكهم في قضايا الحوار الوطني، مطالبين بالمزيد من الجلسات الحوارية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، لمعرفة آرائهم وتصوراتهم، حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كل الاتجاهات.‏