رضوى حسن مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»: السيسي اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة كأب قبل كونه رئيسا

استعرضت الإعلامية رضوى حسن، أهم الخطوات التي فعلتها الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، كأب قبل كونه رئيسًا للجمهورية، وقدم قوانين ووظائف وانتصارات عديدة لصالحهم، سيشهد عليها التاريخ.

أضافت رضوى حسن، خلال تقديمها حلقة اليوم، من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»: أن البداية كانت من الدستور المصري، وعملية إعداده سنة 2014، إذ نص صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس نواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، وأيضًا عام 2018، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر.

أشارت إلى تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته في احتفالية «قادرون باختلاف»، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية عام 2018.

وفي سبتمبر 2019، افتتح رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، ويعتبر أكبر مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عربيًا وإفريقيًا.