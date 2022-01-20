الإعلامية رضوى حسن: أشارك في منتدى الشباب منذ 2018.. تجربة ثرية «فيديو»

عبرت الإعلامية رضوى حسن، عضو اللجنة المنظمة لـ منتدى شباب العالم، عن فخرها لكونها أحد شباب البرنامج الرئاسي: «هذا من الأشياء التي تشعرني بالفخر، وأعتبرها من أجمل الأشياء التي حدثت لي في حياتي، ومحظوظة إني أكون ضمن شباب المنتدى وأشارك معهم».

مشاركتي بالمنتدى بدأت منذ 2018

وعبرت خلال لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، والتي خصصها عن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عن سعادتها بأنها منذ 2018 تشارك في تنظيم المنتدى بنسخه المختلفة ومؤتمرات الشباب.

وأكدت أنها استفادت الكثير من الأمور والخبرات من خلال مشاركتها في منتدى الشباب، على رأسها التواصل مع فريق العمل، «أشعر أنني قريبة للغاية من دائرة صناعة القرار في المنتدى بكل تفاصيله»، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع شباب العالم وتكوين صداقات جديدة، وبالتالي كانت تجربة ثرية للغاية.

مسؤول فريق التحرير الصحفي: مشاركتنا شرف لينا

من جانبها، قالت آلاء فوزي، عضو اللجنة المنظمة للمنتدى ومسؤول فريق التحرير الصحفي، إن خريطة المنتدى ترسل لفريق التحرير الصحفي قبل انطلاق المنتدى بمدة طويلة بهدف التغطية الإعلامية، نظرا لأنه حدث عالمي ومهم، وكل الإعلامي المحلي أو الدولي مهتم به.

وأضافت خلال البرنامج ذاته أن فريق العمل لديه خطة بكيفية تغطية كل هذا الكم من فعاليات المنتدى والجلسات، وتوفير المعلومات للإعلاميين والصحفيين، لافتة إلى أن المحررين يوزعون على الجلسات والفعاليات لتغطية ما يحدث بها لتوفير مادة صحفية لوسائل الإعلام يستفيدون منها.

وأشارت إلى أن فريق التحرير يصدر بيانات وأخبار صحفية بما يحدث في المنتدى، علما بأن كل أعضاء الفريق متطوعين «الشباب حابين المكان، وحسينا بالانتماء فيه، ودة شرف لينا وحاجة بتسعدنا».