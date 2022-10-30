حالة الطقس غدا في المحافظات.. غائم جزئيا وأمطار بنسبة 40%

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس غدا في المحافظات بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل بأن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس غير مستقر مع انخفاض جديد في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار على العديد من المحافظات مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأعلنت الأرصاد قبل قليل حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تتباين نسبة سقوط الأمطار من محافظة إلى أخرى مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة على مدار اليوم، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات والتي منها «القاهرة الكبرى حيث تتعرض لطقس لطيف مائل للبرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية وتكون السحب والغيوم».

حالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري

فيما جاء طقس محافظات جنوب الوجه البحري لطيف على مدار اليوم مع تكون الشبورة المائية والسحب.

واختلف طقس محافظات شمال الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، حيث تتعرض إلى سقوط أمطار بنسبة حدوث 40% مع طقس معتدل نهارا غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية.

فيما يشهد طقس محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس معتدل مائل للبرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا.