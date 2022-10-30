وزير التموين يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع الأرز بأكثر من 15 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصادرة أي كميات أرز يتم تخزينها في مخازن غير معتمدة، وكذلك تشديد عمليات الرقابة خلال الفترة المقبلة.

وقال «المصيلحي»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن وقف تصدير الأرز مستمر، على أن يتم السماح باستيراده، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأرز بسعر أكثر من 15 جنيها للكيلو، قائلا: «أتابع شكاوى المواطنين يوميًا».

وشدد على أنه من المتوقع استيراد مليون طن قمح حتى نهاية العام المالي الجاري، كما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح أكثر من 5.1 شهر، أي حتى أبريل المقبل، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5.3 شهر.

ونوه إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر، منوهًا إلى أنه لا توجد أية أزمات في أية سلعة وكافة السلع متوافرة بشكل كبير.