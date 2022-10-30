أسعار الأرز اليوم في الأسواق.. مستقرة و«التموين» توفره بـ10.50 جنيه

شهدت أسعار الأرز اليوم الأحد استقراراً ملحوظاً، سواء فيما يخص الأرز الشعير أو الأبيض، بينما أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022، ومن بينها الأرز المصري الذي تم توفيره بأسعار مخفضة في جميع المنافذ ولدى البدالين، فيما يتجه كثيرون لشرائه ضمن السلع التموينية أو من خلال منافذ وزارة الزراعة بهدف التوفير.

أسعار الأرز اليوم

وقال المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لا زيادة في أسعار أي من السلع التموينية، موضحاً أنّهم ملتزمون بتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم توفير الأرز الأبيض المصري بسعر 10.5 جنيه فقط على البطاقات التموينية في مختلف منافذ بيع التموين بجميع المحافظات.

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم

وبحسب وكيل وزارة التموين، فإنّ أسعار الأرز المصري السائب في مختلف المحال التجارية والسوبر ماركت يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ من 12 إلى 15 جنيها بحسب النوع، مُشدداً على أنّ الرقابة التموينية تكثف من حملاتها على المحال التجارية والسوبر ماركت لمتابعة الأسعار والتأكد من تطبيقها وعدم زيادتها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنّ سعر طن الأرز الشعير كما هو بالنسبة للمضارب المتعاقدة التي تقوم بتجميعه لصالح هيئة السلع التموينية، ولم يتم زيادته، موضحاً أنّ سعر طن الأرز الشعير «عريض الحبة» بلغ 6850 جنيهاً، بينما بلغ سعر طن الأرز رفيع الحبة 6600 جنيهاً.

أسعار شيكارة الأرز

وقال محمد صلاح تاجر حبوب لـ«الوطن»، إنّ أسعار شيكارة الأرز الأبيض وزن 25 كيلو جراما لدى التجار في محافظة الفيوم تتراوح بين 275 جنيهاً إلى 300 جنيه، وذلك حسب حجم الحبة ونسبة الكسر في الأرز.

استمرار حصاد الأرز بالفيوم

على جانب آخر، استمر موسم حصاد الأرز في محافظة الفيوم، حتى الآن والذي يستمر إلى منتصف شهر نوفمبر المُقبل، فيما يخص زراعة الأرز بصورة مخالفة، حيث تم تطبيق غرامات مالية من الري على المخالفين.