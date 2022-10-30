عضو بمبادرة «ابدأ»: نستهدف سد الفجوة الاستيرادية ورفع كفاءة المصانع

قالت الدكتورة سارة مصطفى، عضو مبادرة «ابدأ»، إن سد الفجوة الاستيرادية الهدف الأول من المبادرة، إذ جرى دراسة الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية والسوق المحلي فيها، واختيار عدة منتجات على قائمة الفاتورة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمصنعين الأجانب.

وأضافت عضو مبادرة «ابدأ»، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»، أنه جرى عمل عدد من الشراكات بلغت 64 شراكة، وجرى افتتاح عدة مشاريع، منها ما تم افتتاحه، أمس، كما أن هناك 20 شريكا تكنولوجيا بالمبادرة، لوجود صناعات حديثة وتكنولوجية تتطلب وجود الشريك الأجنبي بها.

افتتاح المشروعات ورفع الكفاءة

وتابعت أنه جرى افتتاح مشروع زيادة خطوط إنتاج الطلمبات، ورفع كفاءتها ومواصفاتها بأحد المصانع، وكذلك تطوير مصنع مواتير كونكورد وجرى إضافة خطوط إنتاج بمواصفات قياسية عالية، كما يجري العمل حاليا على مصنع تحت الإنشار ينتج فلاتر محطات معالجة المياه.

توفير حلول الطاقة النظيفة الفكرة الأساسية للمشروعات

واستطردت أن المعرض الذي تنظمه «ابدأ» كان به متحدث من شركة رجا ميك، وهي شركة صناعات مغذية للأجهزة المنزلية وكذلك تواجد شريك أجنبي مشارك في المعرض بمشروع متخصص في إنتاج صمام أمان غاز، وهي صناعة دقيقة للغاية، كما أن مساحة المصنع صغيرة لكن التكنولوجيا غير موجودة في مصر، كما نجحنا في إقناع المصنع أن يوطن الصناعة في مصر، ويكون شريكا معنا فيه.

وأوضحت أن توفير حلول الطاقة النظيفة، هي الفكرة الأساسية لمثل هذه المشروعات، كما أن الدولة المصرية بها توجه من القيادة السياسية لهذا النوع من المشروعات، بدليل استضافة مصر لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ، لذلك لابد أن نتبع هذا الأمر في الصناعات لدينا، فهناك أكثر من مصنع نجري العمل عليه وسيتم الإعلان عنه الفترة المقبلة.