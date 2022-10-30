عضو بـ«الشيوخ» عن تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة تخلق فرص عمل للشباب

أشاد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمبادرة «ابدأ» التي تهدف لتوطين الصناعة الوطنية، موضحا أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب للغاية، خاصة بعد تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

الاعتماد على المنتجات المحلية

وأوضح «عزمي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد صار أمرا حتميا خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي غيرت خارطة الاقتصاد العالمي، وذلك بعدما عانت معظم مصارف النقد في العالم من نقص العملة الدولارية التي أعقبها انخفاض المستوى المعيشي لكافة شعوب الأرض.

توطين الصناعة المحلية

وأضاف «عزمي» في حديثه عن توطين الصناعة الوطنية، إن توطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي في استهلاكنا اليومي سيحد من الضغط على العملة الصعبة ويوفر فرص عمل للشباب.

حصر المصانع المتوقفة

ودعا عضو مجلس الشيوخ الجهات المعنية بالدولة، لعمل حصر كامل لكافة المصانع الوطنية المتوقفة، ووضع خطة استراتيجية شاملة لإزالة كافة العقبات التي تقف أمام تشغيلها، وذلك في إطار تعزيز الصناعة المحلية وتقليل حجم الاستيراد.