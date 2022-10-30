المدير التنفيذي لمبادرة «ابدأ»: 750 مصنعا متعثرا تقدمت بطلبات للمساعدة

قالت دينا الدليل المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير وتطوير الصناعة «ابدأ» إنَّ المبادرة تعمل بشكل أساسي على توطين الصناعات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أنَّ زيادة المصانع وتوطين الصناعات يحتاج للكثير من الدراسات والإجراءات التي يتمّ العمل عليها وهو ما تقوم به الدولة في الوقت الحالي، إذ أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالصناعة.

وأضافت المدير التنفيذي لمبادرة «ابدأ» في حوار لها مع «الوطن»، أنَّه يتمّ العمل على توطين العديد من الصناعات الحديثة، وتقليل استيراد العديد من السلع التي يمكن تصنيعها محليًا، وكذلك توفير العديد من الفرص للعمل للشباب لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاستفادة من خبراتهم.. وإلى نص الحوار:

نعمل على 64 مشروعًا توفر 16 مليار دولار من فاتورة الاستيراد

* ما المحاور التي تعمل عليها المبادرة للمساهمة في توطين وتنمية الصناعة؟

- يتمّ العمل على 3 محاور أساسية للمبادرة، الأول: هو محور المشروعات الكبرى والذي يعمل على توطين أهم الصناعات ودراسة أهم القطاعات التي يتمّ استيراد منتجاتها بشكل كبير لتوفير الأموال، والتي يتمّ إنفاقها على الاستيراد، إذ يجرى العمل على 64 مشروعًا توفر 16 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال قطاعات البتروكيماويات والأجهزة المنزلية والاثاث والمحركات والآلات الثقيلة والصناعات المعدنية وغيرها من القطاعات الأخرى، مع تحويل الكثير من المستوردين إلى مصنعين، كما تمّ التعاون مع معامل الاختبار للتأكّد من سلامة المنتجات المصرية وأنّها مطابقة للمواصفات وتصديرها.

والمحور الثاني: هو محور دعم الصناعة إذ يتمّ فيه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاستهداف المصانع المتعثرة وتقديم الدعم الفني والمالي لهم، أو من خلال توجيههم للأماكن التي يحصلون منها على الدعم، كما يتمّ مساعدة المصانع التي تحتاج إلى تقنين أوضاعها أو إنهاء بعض الإجراءات المتوقفة من خلال التواصل مع جهات الدولة للانتهاء منها وتقنين أوضاعهم أو نقلهم إلى المجمعات الصناعية.

نستهدف تدريب وتوعية العمال

والمحور الثالث: هو محور البحث والتدريب فهو يتمّ من خلال تدريب القائمين على المصانع لزيادة خبراتهم وتوفير معلومات أكثر عن الصناعة وكيفية التعامل مع المشكلات ودراسة الأسواق وغيرها، والعمل على رفع إنتاجية العامل من خلال العديد من البرامج والدورات والتدريبات من خلال التعاون مع العديد الجهات.

* هل هناك مصانع كثيرة تقدمت للحصول على دعم ومساعدة من المبادرة؟

- هناك مصانع كثيرة متعثرة تتقدم بشكل يومي للحصول على دعم مادي أو توجيه أو لإنهاء الإجراءات أو لتقنين أوضاع أو لإنهاء إجراءات، خاصة عقب إصدار الموقع الإلكتروني للمبادرة، وخلال الأيام القليلة الماضية تقدم أكثر من 750 مصنعًا متعثرًا أو يحتاج إلى تراخيص ومساعدات بعد قرارات تذليل العقبات.

* ما رأيك في القرارات الاقتصادية التي تمّ اتخاذها مؤخرًا من قبل الدولة؟

- هذه القرارات ستسهم بشكل كبير في زيادة أعداد الاستثمارات في الصناعة وإنشاء الكثير من المصانع لأنّها عملت على تذليل الكثير من العقبات من أمام المستثمرين والمصنعين خاصة مع الإعلان عن الرخصة الذهبية، وتقليل الإجراءات وتسهيلها من قبل الدولة لمنع توقف الصناعات والمصانع بسبب بعض النماذج والأوراق البسيطة وبسبب طول وقت الإجراءات.