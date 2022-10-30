نتائج انتخابات «الصحفيين» بالإسكندرية.. رزق الطرابيشي نقيبا

فاز رزق الطرابيشي، بمنصب نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وذلك بنسبة 88.7% فيما حصد منافسه علي عيسى على 11.3% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما فاز كل من شوكت سعد، وشيرين العقاد، وهدى الساعاتي.

وبرزت قوانين الفوز بمقاعد العضوية الثلاثة، الحاصلون على أعلى أصوات بين المرشحين لعضوية المجلس، وحال تساوت أصوات أكثر من مرشح على المقعد الثالث، تُجرى قرعة علنية بينهم لاختيار أحدهم، كما يعد الصوت صحيحًا باختيار مرشح واحد لرئاسة الفرع، وثلاثة لعضوية المجلس، وما أدنى من ذلك أو أكثر يعد الصوت باطلًا.

نتائج نقيب الصحفيين بالإسكندرية

وقال أيمن عبد المجيد، سكرتير عام النقابة، إن حضور اللجنة العمومية بلغ 125 صحفيا من أصل 185 كمجمل عام، فيما تمثلت الأصوات على مقعد النقيب 115 صوتا صحيحا و10 باطلين، حصد منهم رزق الطرابيشي 102 صوت بينما حصل علي عيسى على 13 صوتا وذلك من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأضاف عبد المجيد، خلال فرز أصوات انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن عدد الأصوات الصحيحة على مقاعد المجلس بلغت 122 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 3 أصوات.

الفائزون بمقاعد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وتمثلت أصوات الناخبين المرشحين على مقاعد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية كالآتي: «خالد الأمير 38، وشوكت سعد 89، وشرين العقاد 84، وعزت السمري 50، ونيفين كميل 28، وهدى الساعاتي 80».

ويأتي ذلك بعدما انطلق فتح باب التسجيل للجمعية العمومية لانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، وهي التي المقرر لها الانطلاق في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، تحت إشراف لجنة من النقابة العامة بها عضو قانوني وأعضاء مجلس الفرع المستمرة عضويتهم، لاتخاذ جميع الإجراءات التي نظمها القانون بشأن صحة الانعقاد والإجراءات.

وعقب ذلك أجريت انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية، اليوم الأحد، على مقعد رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة مقاعد كتجديد نصفي للمجلس، بدلاً من الذين انتهت مدة ولايتهم.