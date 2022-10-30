ديانا حداد: سعدت بتقديم ألحان طلال في ليلة مهرجان الموسيقى العربية
كتب:
محمود الرفاعى
07:52 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
ديانا حداد
أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن سعادتها بالمشاركة والغناء في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الحادية والثلاثين بدار الأوبرا المصرية.
ديانا حداد: ليلة مهرجان الموسيقى كانت رائعة
كما أعربت ديانا، عن سعادتها بغناء أغنيات الموسيقار طلال، خلال حفلها الموسيقى، من خلال نشر فيديو إحدى أغنياتها بالحفل، وعلقت عليه قائلة عبر صفحتها الرسمية بتويتر «في ليلة فنية جماهيرية ولا أروع، سعدت بتقديم مجموعة أغاني من ألحان المبدع طلال»
في ليلة فنية جماهيرية ولا اروع سعدت بتقديم مجموعة اغاني من الحان المبدع #الموسيقار_طلال ..@Talalpage #مهرجان_الموسيقى_العربية #دار_الأوبرا_المصرية #ديانا_حداد #مصر #القاهرة #dianahaddad pic.twitter.com/6wZAXQtxEg— Diana Haddad (@DianaHaddad) October 30, 2022
ديانا حداد طرحت أغنية «أحلى كبل»
ديانا قدمت لجمهورها عددا من أغنياتها الشهيرة بجانب الأغاني التراثية منها «أحلى كبل»، وهي أحدث أغانيها، «جرح الحبيب، هلا وأهلين، ساكن، ثالث الأعياد، ماني ماني، لاقيتك، امشي ورا كدبهم، تبسم، غني لي شوى شور، الأرض غنت ميجانا، وأمانيه».
يذكر أن الفنانة ديانا حداد، كانت شاركت في مهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى في مسيرتها الفنية الطويلة، حيث لم تكن قد غنت في المهرجان من قبل.