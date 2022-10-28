ديانا حداد تترحم على الفنان محمد العزبي: «غنيت معه وأنا كتكوتة صغيرة»

تحدثت الفنانة اللبنانية ديانا حداد مع جمهورها، قبل أداء أغنية «جرح الحبيب» خلال حفلها الذي أقيم في دار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ديانا حداد تترحم على الفنان محمد العزبي

قالت ديانا للجمهور، إنها تأذت في حياتها من عدة شخصيات، وتمنت إبعادهم عن حياتها، وطلبت من الحاضرين عدم الالتفات إلى أي شخص مؤذي.

وترحمت ديانا على الفنان محمد العزبي، الذى كان قدم معها أغنية جرح الحبيب، قائلة: «غنيت معه وأنا كتكوتة صغيرة»

كانت ديانا حداد، صعدت على خشبة على المسرح بدار الأوبرا، على أغنية «يا مايا»، ثم قدمت أغنية «ماني ماني»، وعدد كبير من الأغنيات خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية، الذي يختتم بفقرة غنائية للفنان مدحت صالح.

الحياة تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.