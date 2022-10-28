ديانا حداد في القاهرة.. حفل كامل العدد وطرح أغنية مصرية

حققت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عددا من النجاحات خلال تواجدها في مصر بعد مشاركتها لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية الذي يُقام داخل مسارح دار الأوبرا المصرية.

ديانا حداد تتصدر تريند تويتر بسبب حفل مهرجان الموسيقى

كانت أولى تلك النجاحات هو إحياء حفل كامل العدد داخل مسرح النافورة بالأوبرا، حيث كان الحفل مكتظا على آخره وقد شاركها فيه الفنان الكبير مدحت صالح.

والنجاح الثاني هو تصدر «ديانا» تريند مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحرصت على توجيه تحية لكل الحاضرين ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر، ونيفين الكيلاني مديرة المهرجان، وقالت: «المسرح له رهبة، وأنا كنت متشوقة جدا لأهل مصر، ومنذ فترة طويلة لم أقف على مسرح مصر».

ديانا حداد تقدم أغنيتها الجديدة أحلى كابل

أما النجاح الثالث هو تقديمها لأغنيتها الجديدة «أحلى كابل»، وقدمت فرقة كورال روح الشرق الذين غنوا معها أحدث أغانيها باللهجة المصرية «أحلى كبل».

ديانا قدمت لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة بجانب الأغاني التراثية منها «أحلى كبل»، وهي أحدث أغانيها، «جرح الحبيب، هلا وأهلين، ساكن، ثالث الأعياد، ماني ماني، لاقيتك، امشي ورا كدبهم، تبسم، غني لي شوى شور، الأرض غنت ميجانا، وأمانيه».

يذكر أن الفنانة ديانا حداد كانت قد شاركت في مهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى في مسيرتها الفنية الطويلة، حيث لم تكن قد غنت في المهرجان من قبل.