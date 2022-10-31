مصدر بـ«حقوق المنوفية»: فتح تحقيق في رقص الطلاب داخل المدرج

كشف مصدر مسؤول في جامعة المنوفية، حقيقة مقاطع الفيديو التي انتشرت لطلاب كلية الحقوق وهم يغنون وبرقصون داخل المدرج، مشيرا إلى أن هناك حالة من سوء الفهم لدى البعض بشأن هذه الواقعة.

أول تعليق من الجامعة على رقص طلاب الحقوق

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن أسرة طلابية اقامت احتفالًا بحضور قيادات الكلية، وبعد الانتهاء من الحفل خرج عميد الكلية والأساتذة من المدرج، واحتفل الطلاب على طريقتهم الخاصة.

وأضاف المصدر، أن عميد الكلية التقى الطلاب الذين تسببوا في هذا الأمر، وتم توبيخهم، ولم يتم صدرو قرارات جديدة إضافية، مشيرا إلي أن الواقعة محل تحقيق، وأن هدف الجامعة هو الرقي بمستوى الطلاب، ومن لا يحترم الحرم الجامعي يتلقى العقاب اللازم.

الحفاظ على هوية كلية الحقوق

وتابع المصدر، بأن «الحرم الجامعي لا يجوز فيه مثل هذه الأفعال»، مؤكداً أنه يجب الحفاظ على هوية كلية الحقوق، وعدم تكرار هذه الأفعال مرة أخرى من قبل الطلاب، خاصة أن الكلية خرّجت نماذج كثيرة متميزه، وما حدث من الطلاب غير مقبول.