أرقام شكاوى وبلاغات احتكار السلع وارتفاع الأسعار بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ومباحث التموين.

وحددت المحافظة، عدة خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الأرقام 114 و0473220792، والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

التحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل التجار

وناشدت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل التجار أو في حالة اكتشاف احتكار بعض التجار للسلع والمواد الغذائية أو مغالاة في الأسعار أو أي تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود أو مستودعات البوتاجاز أو المخابز والإبلاغ عن أسماء المخالفين، وأماكن المستودعات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اجتمع، اليوم الأحد، بالجهات المختصة بالمحافظة لضبط الأسعار والأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماع مجلس المحافظين.