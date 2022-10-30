 إعانة عاجلة لأسرة سيدة لقت مصرعها تحت حائط منزلها في قنا

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيدة سيدة أبو القاسم أحمد، ربة منزل، لقت مصرعها أسفل حائط منزلها بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي.

أوضح محافظ قنا أن مديرية التضامن الاجتماعي صرفت إعانة عاجلة للأسرة بقيمة 5 آلاف جنيه، مع إنهاء إجراءات الإغاثة الضمانية بقيمة 50 ألف جنيه وصرف إعاشة عاجلة وصرف مواد غذائية وبطاطين وضم الأسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة لتستفيد من الدعم والمزايا التي يقدمها البرنامج.

إعادة تأهيل المنزل ودعمه بالأثاث

وتابع محافظ قنا أنه سيتم أيضا إعادة تأهيل المنزل ودعمه بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمستلزمات اللازمة عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن أسرة الفقيدة من الأسر الأولى بالرعاية وتخضع لمنظومة الحماية الاجتماعية وينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي.

تفاصيل مصرع السيدة

جدير بالذكر أن الفقيدة سيدة أبو القاسم أحمد، توفيت نتيجة انهيار حائط حوش مبني بالطوب اللبن بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، وهي أم لخمسة أطفال تقوم برعايتهم بعد وفاة والدهم.