مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بأسلحة نارية بين طلاب في قنا

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة طلاب في قرية السمطا قبلي بدشنا، شمال محافظة قنا.

مشاجرة بين طلاب

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بمقتل طالب وإصابة آخر، إثر مشاجرة بين طلاب بقرية السمطا بدشنا.

وانتقلت قوات الأمن، إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل «محمود ب. م.»، 16 عاما، وإصابة «سعد ج. م.»، 17 عاما، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية السمطا قبلي بدشنا.

نقل الطالب المصاب، إلى مستشفي قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، والجثة لثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية، إن المتهم في الواقعة «فهد ا.ح.»، 16 عاما، تم القبض عليه، وجاري التحقيق معه في الواقعة، وكشف ملابساتها.

العقوبة المتوقعة

وقال فاروق أبو المجد، محامي لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل في المشاجرة تندرج في قانون العقوبات المصري في المواد 230 و231 و232، وتصل إلي الإعدام شنقا، حال أثبتت التحقيقات وجود إصرار وترصد، وإذا لم يُثبت ذلك تتدرج العقوبة إلى السجن.

وأشار إلى وجود عقوبة القتل الخطأ والضرب الذي أفضى إلى موت، وعقوبته السجن، حسب ما تقرر المحكمة، وحسب مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وتوضحه أوراق القضية.