محافظ قنا: تشكيل لجان عاجلة لمتابعة وضبط أسعار السلع بالأسواق

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع قيادات المحافظة، عدة قرارات لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.

وبحث محافظ قنا خلال الاجتماع، التوجيهات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التي تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكلف محافظ قنا بتشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمدن وعضوية ممثلين عن التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والطب البيطري للمرور اليومي ومتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية، وتحرير محاضر للمخالفين، كما وجه أعضاء اللجنة بمتابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة، كما كلف مسئولي إدارة الأزمات بمتابعة موقف السلع الغذائية وأسعارها في عموم المحافظة، وإرسال تقارير دورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولا بأول.

التنسيق مع الغرفة التجارية

ومن جانبه، قال محافظ قنا إنه يجري التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا أن المحافظة بالفعل لديها منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي بأسعار مناسبة جدا، لافتا إلى أنه سيتم زيادة طرح السلع المعروضة بها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذا ثابتا ومتنقلا، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

قائمة الأسعار

وأضاف «الداودي»، أنه سيتم نشر قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية يوميا على الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية للمدن، لتعريف الناس بالأسعار الحقيقة للسلع، وعدم إعطاء الفرصة للتجار وأصحاب المحلات للمغالاة في الأسعار واستغلال المواطنين، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 15541، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأكد محافظ قنا أن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأسره، مؤكدا أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، إيمانا منها أن المواطن هو العنصر الرئيسي في نهضة الدولة وأمنها واستقرارها.