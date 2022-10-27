إصابة مزارع بطلق ناري أثناء سرقته بالإكراه في قنا.. «كان رايح يشتري جاموسة»

أصيب مزارع بطلق ناري، من قبل مجهولين، أثناء ذهابه إلى السوق بقرية أبومناع غرب بمركز دشنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا إخطارا من غرفه العمليات، يفيد إصابة مزارع بطلق ناري بقرية أبومناع غرب بدشنا، شمال محافظة قنا.

إصابة شخص بطلق ناري

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة «عصام.ش»، 23 عاما، مزارع، مصاب بطلق ناري، أثناء ذهابه لشراء جاموسة، بقرية أبومناع دشنا.

وتبين أن المصاب تعرض للسرقة أثناء ذهابه للسوق تحت تهديد السلاح، من قبل مجهولين.

ونُقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة.

العقوبة المتوقعة

وقال حسن محمود، المحامي، إن عقوبة السرقة بالإكراه هي السجن المشدد، وفقا لنص المادة 314 من قانون العقوبات.