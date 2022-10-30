تارا عماد تحتفل بتخرجها في الجامعة: أثبت لنفسي أني أقدر أمثل وأذاكر وأنجح

احتفلت الفنانة الشابة تارا عماد، بتخرجها في الجامعة، اليوم الأحد، مُعربة عن سعادتها باجتياز سنوات الدراسة، بنجاحٍ وتفوق، قائلة: «قصة طويلة عريضة.. أنا ليه بتخرج بعد زمن».

ونشرت تارا عماد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها من داخل الجامعة، قائلة: «أنا اتخرجت وأثبت لنفسي أني أقدر أمثل وأذاكر وأنجح وأتخرج».

لولا الصورة دي كنت هتضطر ألجأ للفوتوشوب

ونوهت تارا عماد، بأنّ التقاطها صورة في بدايات دراستها الجامعية، وارتداءها ملابس التخرج آنذاك، قائلة: «صاحبتي في الجامعة صورتي لي الصورة دي من كام سنة وقالت لي عقبال ما تتصوري يوم تخرجك»، متابعة «للأسف متصورتش ولا حضرت حفلة التخرج اللي كانت من شهر كده عشان الصراحة نسيت أفتح إيميل الجامعة.. لولا الصورة دي كنت هتضطر الجأ للفوتوشوب».

تارا عماد تنتظر طرح فيلمي «أخي فوق الشجرة» و«المطاريد»

وفي سياق متصل، انتهت تارا عماد من تصوير فيلمي «أخي فوق الشجرة» و«المطاريد»، ومن المُقرر عرضهما خلال الأسابيع المُقبلة في دور العرض.