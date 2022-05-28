تارا عماد تواصل تصوير مشاهدها في «الجواهرجي» مع هنيدي: بقدم شخصية جديدة

تواصل الفنانة تارا عماد خلال الفترة المقبلة، تصوير باقي مشاهدها في فيلم «الجواهرجي»، الذي تشارك فيه مع الثنائي محمد هنيدي ومنى زكي.

وقالت الفنانة تارا عماد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في فيلم «الجواهرجي»؛ لأنه عمل مختلف ومميز وتقدم من خلاله شخصية مختلفة لم تجسدها من قبل للجمهور.

تارا عماد في فيلم الجواهرجي

وأضافت تارا، أن الشخصية التي تقدمها هى شخصية مرحة للغاية وحالمة وتحب الحياة، وخلال الأحداث يكون هناك تطورات كبيرة على مستوى الشخصية سيشهدها الجمهور مع عرض الفيلم وستكون مفاجأة.

كما تحدثت الفنانة تارا عماد عن فريق العمل الخاص بالفيلم، فقالت إنها تشارك الفنان محمد هنيدي بطل العمل وسعيدة للغاية بذلك؛ لأنه مميز داخل «لوكيشن» العمل ويضيف أجواء كوميديا للعمل، وعبرت أيضًا عن سعادتها أيضا بمشاركة الفنانة منى زكي في العمل.

تارا عماد في مسلسل سوتس بالعربي

وشاركت تارا في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل «سوتس بالعربي»، أشارت إلى أنها لم تكن تتوقع بأن تحقق النسخة العربية هذا النجاح الكبير، ولكن الكواليس كانت ممتعة للغاية، ولذلك وصل العمل إلى المشاهد بشكل جيد.

يذكر أن مسلسل «سوتس بالعربي» مأخوذ عن المسلسل الأمريكي suits، الذي تم تقديمه على مدار تسعة أجزاء كاملة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، أما النسخة العربية فشارك في بطولتها آسر ياسين وأحمد داود وتارا عماد وصبا مبارك وريم مصطفي ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.