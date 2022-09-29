تارا عماد تكشف حقيقة الجزء الثاني من مسلسل سوتس بالعربي: لا أعلم شيئا

قالت الفنانة تارا عماد، إن لديها حماسًا قويًا للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل سوتس بالعربي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في ماراثون دراما رمضان الماضي، إلا أنه في الوقت ذاته لا تعلم إذا كان سيكون هناك جزء ثانٍ من عدمه، ولم يتحدث أحد في هذا الشأن حتى الآن.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تجسيدها لشخصية ليلى في مسلسل سوتس بالعربي، أمرًا هامًا بالنسبة لها، خصوصًا أنها ما زالت تتلقى ردود أفعال جيدة عن المسلسل، وعن شخصيتها التي لعبتها: «الحقيقة العمل كله كان ممتع للغاية، والأجواء كانت مليئة بالروح الحلوة والتعاون».

مسلسل سوتس بالعربي حقق نجاحًا في رمضان الماضي

مسلسل سوتس بالعربي، بطولة أسر ياسين، صبا مبارك، أحمد داود، ريم مصطفى، محمد شاهين، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إخراج أحمد عبدالحميد، وحقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

وأشارت تارا عماد إلى أنها تتلهف بشدة لعرض الأفلام التي شاركت فيها مؤخرًا بدور العرض السينمائي، ومعرفة رأي الجمهور، خصوصًا أنها تؤدي عددا من الشخصيات المختلفة في أكثر من فيلم، منها «المطاريد» مع أحمد حاتم ومحمود البزاوي ومحمود حافظ ومصطفى غريب، تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

كما تشارك في فيلم «أبي فوق الشجرة» مع رامز جلال وحمدي الميرغني ومحمد ثروت ونسرين طافش ودينا محسن وزيز، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

تارا عماد تشارك في فيلم الجواهرجي

وتشارك تارا عماد في فيلم الجواهرجي مع محمد هنيدي ومنى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، ريم مصطفى، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وشهد الفيلم الظهور الأخير للفنان أحمد حلاوة الذي توفي يوم 25 مارس عام 2022.